Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/r0ONoV8qc5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2021