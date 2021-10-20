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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sınırda yakalandılar

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sınırda yakalandılar

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 1'i DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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