Son dakika: Dışişleri Bakanlığı ve KKTC’den GKRY, Yunanistan ve Mısır’ın ortak açıklamasına net tavır: Yok hükmündedir

"KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARINI İHLAL EDEN RUM TARAFININ SİYASETİNE MISIR'IN DESTEK VERMESİNİ KINAMAKTAYIZ"

Açıklamada, "Anılan ortak açıklama gerçekleri saptırmayı amaçlamaktadır. Her şeyden önce Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerinin bir eseridir. Rum tarafının ilk kışkırtıcı faaliyetinin Mısır ile imzaladığı tek yanlı deniz hudutlarının sınırlandırılması anlaşması olduğu da anımsanacaktır. Kıbrıs Türk halkının haklarını ihlal eden Rum tarafının siyasetine Mısır'ın destek vermesini kınamaktayız" denildi.

"KKTC, TÜRKİYE İLE BİRLİKTE MEŞRU HAK VE ÇIKARLARIMIZI MUHAFAZA ETME KARARLILIĞINI SÜRDÜRECEKTİR"

Kıbrıs Türk tarafının Temmuz 2019 tarihinde hidrokarbon kaynaklarının ortak yönetimine ilişkin kapsamlı ve yapıcı bir öneri yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Bu önerimiz halen geçerlidir. Bölgede işbirliğinin yolunu açacak bir öneri de anavatan Türkiye tarafından yapılmıştır. İlgili tarafları bir konferansta bir araya getirmeyi öngören bu öneriyi KKTC de desteklemektedir. Ancak, GKRY ve Yunanistan ile diğer üçüncü tarafların haklarımızı ihlal edecek girişimlerine sessiz kalmamız beklenmemelidir. KKTC, anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı muhafaza etme kararlılığını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.