Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

VERGİ SİSTEMİ MESAJI

Cumhur İttifakı çiftçi dostudur, esnaf sevgisiyle doludur. Bir başka düzenleme de sosyal medya alanında yapılmıştır. Elektronik vergi dairelerinden, elektronik deftere kadar ülkemizin yeni teknolojilere uyumu konusunda adımlar atılmıştır. Türkiye'de adaletli, bütünlük ve sadelik içeren kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Vergi yükü oranı azalsa bile kayıt dışılıktaki artış hedeflenen vergi gelirlerine ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Adil bir vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Kamunun elde ettiği gelirleri karşılaması esastır.

Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği bir vergi sistemi esas olmalıdır. Verginin üretim ve istihdam üzerindeki etkileriyle sosyal yönü birlikte değerlendirilmelidir. Vergi sistemi dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Millet ne diyorsa onu yapacağız, insanımız neyi istiyorsa onu sağlayacağız. CHP istismar eder, HDP ise ihanet üstüne ihanet eder. İstismarcılara izin vermeyeceğiz, ihanetin belini kıracağız. TBMM'de sosyal gelişmeyi, ekonomik adalet ve özgürlüğü amaçlayan kanuni düzenlemelere sırt çeviren, sürekli kavga ve kriz çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler milletimiz tarafından not edilmektedir. Sandık er meydanına çıktığına bunlar dünyanın kaç bucak olduğunu Allah'ın izniyle göreceklerdir.