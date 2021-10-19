Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

Kovid-19 salgını döneminde muhtarların, Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde gerçekleştirdikleri hizmetlerin de özellikle altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mahallesinde yaşayan her bireyin, sağlığının takibinden temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, her konuda ilgili birimlerimize yol gösteren, onlarla birlikte gece gündüz çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde hapis cezası aldığımda birileri güya kendi akıllarınca sizleri küçümseyerek, 'muhtar bile olamaz' manşetleri atmışlardı. Biz kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik. Muhtarlarımızın da kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmayarak, gayretleri ve ferasetleri ile bu konunun hakkını vermeye başladıklarını memnuniyetle görüyoruz."

Türkiye'deki muhtarlık kurumu gibi yerel demokrasinin böyle yaygın ve etkin bir şekilde uygulanabildiği çok az ülkenin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızla daha yapacak çok işimiz var. Bizim işimiz, Türkiye'ye eser kazandırmak sizlerin işi de mahallenize, köyünüze sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Mevlana'nın "Dert, insana yol gösterir" sözünü anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hep birlikte dertli olacağız ki ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı görebilelim. Biz, bugüne kadar muhtarlarımızla yol yürüdük, bundan sonra da onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu duygularla 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü bir kez daha tebrik ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."..