Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2021? Kasım celpleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sorgulama ekranı...
Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, askere gidecek olan vatandaşlar için 'Kasım 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu' yayımladı. Askerlik hazırlığında olan kişiler ise öncelikle askerlik yerleri aramasına ilgi gösteriyor. Vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2021? Kasım celpleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sorgulama ekranı...
Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2021? Kasım celpleri ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatani görevini yapmak için gerekli işlemleri tamamlayan vatandaşlar için heyecan dolu günler başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı tarihe göre askerlik yerleri için geri sayıma geçildi. İşte, askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2021? Kasım celpleri ne zaman açıklanacak?
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Askerlik yerleri henüz açıklanmadı. MSB askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Askerlik yerleri açıklandı mı Kasım celpleri ne zaman açıklanacak 2021 Sorgulama sayfası e Devlet ekranı
Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucu negatif çıkanlar aynı gün içerisinde e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,
ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren 3 günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,
d. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
e. Test sonucu, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,
f. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
g. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.
ğ. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
9. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.
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