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Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Son dakika: İstanbul’da FETÖ operasyonu: 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltında

Son dakika haberine göre Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişilikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

25 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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