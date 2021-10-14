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FETÖ'nün 'gaybubet' yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2021
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FETÖ’nün ’gaybubet’ yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ‘gaybubet’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, evlerde bulunan 15 bin 295 Türk Lirası ile 4 bin 280 dolara el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Orhangazi ilçelerindeki baskınlarda aralarında meslekten ihraç olan öğretmenlerin ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDE ARAMA
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, evlerde bulunan 15 bin 295 Türk Lirası ile 4 bin 280 dolara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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