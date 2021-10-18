Son dakika: Beş PKK'lı terörist öldürüldü! Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığı yapıyorlardı
Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK-YPG'li terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı. Operasyonun görüntüleri saniye saniye A Haber ekranlarında yayınlandı. İşte o anlar...
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.