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Son dakika: Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist böyle etkisiz hale getirildi!

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Giriş: 18.10.2021 23:21
Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK-YPG'li terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı. Operasyonun görüntüleri saniye saniye A Haber ekranlarında yayınlandı. İşte o anlar...
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