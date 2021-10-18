Son dakika: Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist böyle etkisiz hale getirildi!

Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK-YPG'li terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı. Operasyonun görüntüleri saniye saniye A Haber ekranlarında yayınlandı. İşte o anlar...