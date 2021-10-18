Başkan Erdoğan Nuri Pakdil'i andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 2. yılında andı. Başkan Erdoğan, "Kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.