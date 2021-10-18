Kumpasçılardan davayı uzatma çabası! Mehmet Baransu’nun reddi hakim talebine ret
Balyoz kumpası davasında tutuklu yargılanan FETÖ’nün bavulcu gazetecisi Mehmet Baransu ve avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise bu talebi, davayı uzatmaya yönelik olarak değerlendirip kabul etmedi. Reddi hakim talebini bir başka mahkemenin incelemesi gerektiği için yarın yapılması planlanan duruşma iptal edildi. 4,5 ay önce davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un 24 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, firari FETÖ’cü Tuncay Opçin’in dosyasının ayrılmasını talep etmişti.
İstanbul Adliyesinde, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma için sanık Mehmet Baransu cezaevinden getirildi. Davanın tutuksuz sanıkları Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'u ise avukatları temsil etti. Davaya müdahil olan emekli kurmay albaylar Suat Aytın ve Hüseyin Hançer ile avukatlar da duruşmada hazır bulundu.
KUMPASLARIN ARKASINDAYMIŞ
Tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun avukatları, reddi hakim talebinde bulundu. Baransu da hakimlerini reddettiğini belirterek, 6,5 yıldır tutuklu olduğunu, yaptığı her şeyin arkasında durduğunu söyledi.
TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
Mahkeme heyeti ise Baransu ve avukatlarının reddi hakim talebini, davayı uzatmaya yönelik olarak değerlendirip, kabul etmedi. Reddi hakim talebini sıralı olarak bir sonraki mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi gerektiği için yarın yapılması planlanan duruşma iptal edildi. Mehmet Baransu'nun durumunu da inceleyen mahkeme heyeti, Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Kasım'a ertelendi.
BARANSU'YA OPÇİN VERDİ
2 Haziran'da yapılan bir önceki duruşmada davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un 24 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, firari sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayrılmasını talep etmişti.
Savcının mütalaasında sanıkların 1. Ordu Komutanlığında Balyoz adıyla darbe planlandığı iddiasıyla yaptıkları haberlerde, Egemen Harekat Planı isimli 1.Ordu'nun harekat planını deşifre ettikleri belirtiliyor.
Mütalaada, bir bavul dolusu gizli askeri belgenin Mehmet Baransu'ya Tuncay Opçin tarafından verildiği öne sürülüyor.
FETÖ'YE YOL AÇTILAR
Dava dosyasında sanıkların 2010 yılında FETÖ güdümünde yayın yapan Taraf gazetesinde sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri anlatılıyor. FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bu örgütten olmayan birçok askerin tasfiye edilip FETÖ'cü askerlerin TSK komutasına yerleştirildiği vurgulanıyor. 15 Temmuz darbe girişimini de bu şekilde TSK'ya yerleştirilen askerlerin gerçekleştirdiği kaydediliyor.
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