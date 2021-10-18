Kumpasçılardan davayı uzatma çabası! Mehmet Baransu’nun reddi hakim talebine ret

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti ise Baransu ve avukatlarının reddi hakim talebini, davayı uzatmaya yönelik olarak değerlendirip, kabul etmedi. Reddi hakim talebini sıralı olarak bir sonraki mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi gerektiği için yarın yapılması planlanan duruşma iptal edildi. Mehmet Baransu'nun durumunu da inceleyen mahkeme heyeti, Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Kasım'a ertelendi.