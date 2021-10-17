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Son dakika: Türk jetleri Kandil'i vurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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Son dakika: Türk jetleri Kandil’i vurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada 3 teröristin öldürüldüğü belirtilirken, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" ifadelerine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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