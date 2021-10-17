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Gençler yurtlardan memnun! 2 yılda 135 yurt yapıldı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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Gençler yurtlardan memnun! 2 yılda 135 yurt yapıldı

Son 19 yılda öğrencilerin ilk durağı olan yurtlarda da birçok değişim yaşandı. Ranza sistemi olan odalar yerlerini bazalı konforlu odaları bıraktı. A Haber mikrofonu gençlere uzattı ve onların düşüncelerini aldı.  2019'dan günümüze kadar geçen 2 yıllık süreçte 135 yeni yurt inşaa edildi. Mevcut yurtlara ise 123 bin 87 yatak eklendi.

Son 19 yılda birçok alanda köklü değişim yaşandı. Bunların başında da milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren yurtlar geliyor.

CHP'nin yalan siyasetini devam ettiren Sakarya Milletvekili Engin Özkoç Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu. 2 farklı yurt fotoğrafı paylaşan Özkoç, birinin KYK birinin de İBB yurdu olduğunu iddia etti. CHP'li Özkoç'a jet yalanlama ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

"EKSİK VE KÖTÜ NİYETLİ PAYLAŞIM"

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un iftirasına cevap veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu eksik ve kötü niyetli bir paylaşım" dedi.

PEKİ GERÇEKTE DURUM NASILDI?

AK Parti ile yaşanan değişimlerin başında eğitim geliyor.

Eğitimin sağladığı imkanlardan biri de KYK öğrenci yurtları. Cevizlibağ'da bulunan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu da ekranlara taşındı.

2 YILDA 135 YENİ YURT

AK Parti'nin değişimlerinden olan yurtlar her yıl Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde yapıldı. 2019'dan günümüze kadar geçen 2 yıllık süreçte 135 yeni yurt inşaa edildi. Mevcut yurtlara ise 123 bin 87 yatak eklendi.

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