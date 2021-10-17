Gençler yurtlardan memnun! 2 yılda 135 yurt yapıldı

2 YILDA 135 YENİ YURT

AK Parti'nin değişimlerinden olan yurtlar her yıl Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde yapıldı. 2019'dan günümüze kadar geçen 2 yıllık süreçte 135 yeni yurt inşaa edildi. Mevcut yurtlara ise 123 bin 87 yatak eklendi.