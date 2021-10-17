Son dakika: İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu oldu

SON DAKİKA: İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı.

AÇLIK GREVİ YAPAN DHKP-C'LİLERİ SAVUNMUŞTU

İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DHKP/C terör örgütünden hükümlü Timtik ve Ünsal için özgürlük çağrısında bulunmuştu.

AİHM kararına göre, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin davada yapılan yargılama sonucu Timtik 13 yıl 6 ay, Ünsal ise 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Timtik ve Ünsal'ın haklarındaki hüküm nedeniyle de ayrı ayrı cezaevlerinde infazları başladı.

Bir süre sonra başvuranlar, 3 Şubat 2020'de Grup Yorum isimli müzik grubu üyelerinin taleplerinin kabul edilmesi, DHKP/C silahlı terör örgütünden hükümlü M.K'nin yeniden yargılanması, tutuklanan avukatların serbest bırakılması, gizli tanık ve benzeri uygulamaların kaldırılması, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan terör listelerinin kaldırılması ve ağırlaştırılmış müebbet infaz rejiminin iptal edilmesi gibi taleplerle açlık grevine başladı.

7 ADAY YARIŞTI



İstanbul Barosu Başkanlığı için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan İshak Şadi Çarsancaklı ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar yarıştı.