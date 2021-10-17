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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2021
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı bölgesindeki huzuru bozmak isteyen PKK'ya geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yapılan operasyon hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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