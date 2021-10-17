Bugün kandil mi? 17 Ekim bugün ne kandili? Diyanet dini günler takvimi 2021!
17 Ekim bugün ne kandili? Bugün kandil mi? Diyanet dini günler takvimi 2021 yılının son aylarına girilmesiyle de sorgulanıyor. Takvimde, 17 Ekim Pazar günü için mübarek bir gün bulunuyor. Vatandaşlar da bugün kandil mi sorusunun cevabını merak ediyor. Peki; Bugün ne kandili? İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesi bu gece idrak edilecek.
Bugün kandil mi? 17 Ekim bugün ne kandili? Diyanet dini günler takvimi arama motorlarında sorgulanırken bugün kandil mi sorusunun cevabı da araştırılıyor. Mübarek kandil günlerinde ibadetlerini yerine getirmek isteyen müminler bugün ne kandili olduğunu öğrenmek istiyor. 25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanıyor. Mevlid bu yıl 17 Ekim tarihine denk geliyor.
BUGÜN KANDİL Mİ?
Mübarek Mevlid Kandili u yıl 17 Ekim Pazar günü idrak ediliyor.
MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır.
Haliyle de o gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.
MEVLİD KANDİLİ DUASI VE NAMAZI
Mevlid Kandili gecesinde edilen dualar kabul olur. Kandil gecesi 4 rekat tesbih namazı kılabilirsiniz. Mevlid Kandili duası ile kandil namazının kılınışı, nasıl niyet edildiğini saat kaçta kılmanız gerektiğini aşağıda bulacaksınız.
Mevlid Kandili'nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı ederse kabul olunur.
-"Allah'ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah'ım!"
Mevlid Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazı vardır. Kandil namazına ise şöyle niyet edilirerk kılınır;
Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"
TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:
-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
-Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur.
Böylece birinci rekat kılınmış olur.
İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. Mevlid Kandili tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir.
İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…
- 10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…
- Mevlid Kandili mesajları ayetli hadisli! Arkadaşa sevgiliye eşe kandil tebrik mesajları 2021!
- Bugün kandil mi? 17 Ekim bugün ne kandili? Diyanet dini günler takvimi 2021!
- The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman geldi! The Batman vizyon tarihi!
- Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili anlamı, önemi! Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler!
- Mevlid Kandili namaz kaç rekattır, nasıl kılınır? Mevlid Kandili Tesbir kılınışı! Mevlid Kandili namazları!
- Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözyaşları sel oldu...
- Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları! Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! WhatsApp, Instagram...
- Dualı yazılı şiirli mübarek Kandil mesajları! 2021 en farklı değişik Mevlid Kandili mesajları sözleri!
- Mevlid Kandili'nde okunması gerekenler dualar nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve çekilecek tesbihler...
- Bugün kandil mi? 17 Ekim Pazar ne kandili? Diyanet dini günler takvimi!