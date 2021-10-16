Yarın kandil mi? 17 Ekim 2021 Çarşamba yarın ne kandili idrak edilecek? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dininde duanın, paylaşmanın ve günahlara tövbe etmenin aracısı olan kandil geceleri merak ediliyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili 17 ekimde idrak edilecek. Vatandaşlar yarın idrak edilecek kandil hakkındaki detayları merak ediyor. İşte, yarın kandil mi? 17 Ekim 2021 Çarşamba yarın ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2021 dini günler takvimi

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Peygamberimizin doğumunun sene- i devriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabb'imizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumu, bu yıl da tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel tarihinde idrak edilen bu önemli güne artık sayılı günler kaldı.