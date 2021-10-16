Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç ne zaman tutulur? Nasıl niyet edilir?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mevlid Kandili'ne sayılı saatler kala oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler detayları merak ediyor. 17 Ekim günü idrak edilecek Mevlid Kandili'de dinin önemli buyrukları arasında yer alan oruç ibadeti yerine getirilmek isteyeniyor. İşte, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç ne zaman tutulur? Nasıl niyet edilir?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç ne zaman tutulur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili'ne kadar oruçlu geçirmek isteyenler detayları araştırıyor. İslam dininin önemli buyruklarından birisi olan oruç tutma ibadetini Mevlid Kandili için uygulamak isteyen pek çok Müslüman, bugüne ibadetleri ile uyanmanın faziletini de öğrenmek istiyor. Bu kandil yılın son kandili olacak. İşte, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç ne zaman tutulur?
MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.
Hz. Peygamberimiz (s.a.v) bazı mübarek günlerin ve gecelerin değerlendirilmesini, bu gecelerde muhakkak Allah'a dua ederek ibadette bulunulmasını nasihat etmiştir. Bu günleri bağışlanma ve hayatımızı İslam'ın gerekliliklerine uygun hale getirme amacıyla bir vesile olarak görmek gerekir.
Mevlid Kandili'nde de bu amaçla Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak, vakit, kaza ve nafile namazlarını eda etmek önemlidir. Ayrıca bu özel gece için oruç tutmak da yapılacak ibadetler arasındadır.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ GÜN ORUCA BAŞLANIR?
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz.
Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.
KANDİLDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
Mübarek gün ve gecelerde oruç tutmak ve ibadet etmek, kişinin içindeki Allah aşkını güçlendirir, maneviyatını kuvvetlendirir. Ayrıca Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle kutlanan bu mübarek günde O'nun şefaatini kazanmaya vesile olur. Bu özel tarihlerde Yüce Allah'ın kudreti karşısında secde etmek, kişiye her zamankinden daha büyük bir fayda sağlar. Kişinin gönlünden geçirdiği ne dileği varsa hayırlı yoldan ve kolaylıkla gerçekleşmesine vesile olur.
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