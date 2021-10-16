Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili’nde oruç ne zaman tutulur? Nasıl niyet edilir?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç ne zaman tutulur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili'ne kadar oruçlu geçirmek isteyenler detayları araştırıyor. İslam dininin önemli buyruklarından birisi olan oruç tutma ibadetini Mevlid Kandili için uygulamak isteyen pek çok Müslüman, bugüne ibadetleri ile uyanmanın faziletini de öğrenmek istiyor. Bu kandil yılın son kandili olacak. İşte, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç ne zaman tutulur?

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.