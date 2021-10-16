Başkan Erdoğan'ın Afrika yolculuğu başlıyor! Angola Togo ve Nijerya ziyaretinde neler konuşulacak?
17-20 Ekim 2021 tarihlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek. İletişim Başkanlığı tarafından Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin yapılan açıklamada görüşmelerde liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turu yarın başlıyor.
İLK ZİYARET ANGOLA'YA
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Angola'yı ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil edecektir. Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun 27-28 Temmuz 2021 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkiler, bu tarihi ziyaretle daha ileri noktaya taşınacaktır.
Togo'ya yapılacak ziyaret de keza Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi nitelik arzetmektedir. Lome'de gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, iş birliğinin pekiştirilmesi üzerinde durulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika turunun son durağında köklü ve güçlü ilişkilere sahip olduğumuz Nijerya'yı ziyaret edeceklerdir. Abuja'da yapılacak resmi temaslarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacakları kaydedilen açıklamada, şunlara değinildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Angola'yı ziyaretleri sırasında Angola Ulusal Meclisi'ne de hitapta bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Angola ve Nijerya'da ziyaretler marjında düzenlenecek iş forumlarını teşrifle iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmeleri de öngörülmektedir."
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