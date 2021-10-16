Başkan Erdoğan’ın Afrika yolculuğu başlıyor! Angola Togo ve Nijerya ziyaretinde neler konuşulacak?

Togo'ya yapılacak ziyaret de keza Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi nitelik arzetmektedir. Lome'de gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, iş birliğinin pekiştirilmesi üzerinde durulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika turunun son durağında köklü ve güçlü ilişkilere sahip olduğumuz Nijerya'yı ziyaret edeceklerdir. Abuja'da yapılacak resmi temaslarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.