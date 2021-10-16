Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte yapılması gerekenler...
Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için en önemli günler arasında yer alan Mevlid Kandili, peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak biliniyor. Hz. Muhammed'in doğduğu ay olarak bilinen ve Rebiülevvel ayının 12. gecesi olan Mevlid Kandili'ni tüm Müslümanlar dua ederek geçiriyor. Mevlid Kandili'nin önemi merak ediliyor. İşte, Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte yapılması gerekenler...
Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. İşte, Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte yapılması gerekenler...
Özel dinî günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölümün 40. günü gibi) ve kutsal gecelerde, Muhammed'in doğumu, kutsal kişiliği, miracı gibi olağanüstü anlatı ve mitoslarla bezenmiş, gerçeküstü olayları anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan 'mevlid', 'Peygamberin doğum günü' anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte, kişilere isim olarak da verilmektedir.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.
Sözlükte "doğulan yer ve zaman" anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde "Hz. Peygamber'in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler" karşılığında kullanılmıştır.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak kandil günü veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.
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