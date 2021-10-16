Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. İşte, Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte yapılması gerekenler...

Özel dinî günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölümün 40. günü gibi) ve kutsal gecelerde, Muhammed'in doğumu, kutsal kişiliği, miracı gibi olağanüstü anlatı ve mitoslarla bezenmiş, gerçeküstü olayları anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan 'mevlid', 'Peygamberin doğum günü' anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte, kişilere isim olarak da verilmektedir.