Askerlik yerleri ne zaman açıklanır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri bu ay açıklanır mı? MSB açıklaması...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri bu ay açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce askerin beklediği celbi için tarih belli oldu. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde duyurulacak. İşte, askerlik yerleri ne zaman açıklanır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri bu ay açıklanır mı?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.