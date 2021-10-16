Askerlik yerleri ne zaman açıklanır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri bu ay açıklanır mı? MSB açıklaması...
Askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri 22 Ekim'de belli olacak. İşte, askerlik yerleri ne zaman açıklanır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri bu ay açıklanır mı? MSB açıklaması...
Askerlik yerleri ne zaman açıklanır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri bu ay açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce askerin beklediği celbi için tarih belli oldu. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde duyurulacak. İşte, askerlik yerleri ne zaman açıklanır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri bu ay açıklanır mı?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021
Erbaş/Er (2nci Grup) – 22, 23 Kasım 2021
Erbaş/Er (3ncü Grup) – 20, 21 Aralık 2021
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