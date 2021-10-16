SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 16 Ekim 2021 vefat ve aşılama rakamları
Sağlık Bakanlığı 16 Ekim 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.
GENÇLERDE VAKALAR ARTIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." ifadelerini kullandı.
İLLER GÖRE VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
"Zonguldak (557,17), Düzce (460,22), Sakarya (449,53), Kastamonu (445,83), Trabzon (436,75), Kütahya (435,24), Kayseri (402,83), Rize (399,29), Tokat (386,04), Kırıkkale (383,2), Kocaeli (374,86), Bolu (372,62), Yozgat (366,03), Bursa (363,75), Ankara (363,69), Malatya (360,35), Kırşehir (352,61), Çorum (351,05), Karabük (341,93),
Samsun (338,33), Bingöl (332,9), Ordu (330,97), Erzincan (324,62), Uşak (315,62), Bartın (308,07), Elazığ (294,41), Niğde (292,48), Erzurum (291,05), Sivas (288,89), Bilecik (287,59), Kars (266,39), Çankırı (259,84), Nevşehir (257,08), Konya (254,49), İstanbul (252,11), Kilis (245,81), Adıyaman (245,55), Ardahan (243,34), Karaman (243,21), Kahramanmaraş (237,55), Yalova (237,28), Afyon (233,54), Eskişehir (231,54), Giresun (230,21), Amasya (228,62), Bayburt (220,97), Gümüşhane (220,18), Sinop (218,52), Ağrı (208,99), Balıkesir (208,5), Manisa (205,29), Adana (202,64), Kırklareli (200,7), Artvin (198,82), Muş (195,32),
Burdur (180,84), Hatay (179,41), Isparta (173,52), Edirne (171,18), Denizli (158,71), Aksaray (155,79), Bitlis (154,7), Osmaniye (150,94), Gaziantep (150,3), Tekirdağ (141,06), Iğdır (140,58), Mersin (138,86), Hakkari (130,83), Çanakkale (130,37), Batman (121,56), Tunceli (119,84), Şanlıurfa (110,1), Diyarbakır (105,75), Mardin (76,4), Şırnak (51,88), Aydın (47,09), İzmir (47,01), Siirt (43,5), Muğla (40,07), Antalya (39,83), Van (35,76)"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5.000'e yakın personel alınacak! Memur olmak isteyenlere fırsat! İlanlar son dakika olarak paylaşıldı...
- Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
- Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat! 675 TL anında hesaplara yatacak! Bankalar sıraladı...
- Şarkılar Bizi Söyler Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında? Ayşe Dinçer kiminle evli, Instagram adresi nedir? İşte hayatı...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri bu ay açıklanır mı? MSB açıklaması...
- BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel fiyat listesi
- Gözler Polis Akademisi'nde! Polislik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları...
- Resmi açıklama: Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game 2. kısım tarihi belli oldu mu?
- GSB sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman yapılacak?
- AÖF'ten yüz yüze sınav açıklaması! 2021-2022 AÖF vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi olacak?
- e-Devlet'ten hayatı kolaylaştıran hizmet! Nüfus müdürlüğüne gitmeye son! Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır?
- Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar