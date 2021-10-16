Bu zihniyet değişmez! CHP'li Avukat Feyza Altun kin kustu: AK Partili herkesten nefret ediyorum
Son dakika haberleri... Eşitlik ve özgürlükten dem vuran CHP'li isimler kin kusmaya devam ediyor. Teröristlere ve sempatizanlara güzelleme yapan tipik CHP'liler Türkiye'yi kutuplaştırmaya devam ediyor. Son olarak CHP'li Avukat Feyza Altun milletin iradesiyle 20 yıldır iktidarda olan AK Parti'ye ve seçmenlerine hakaret etti. Altun, "AK Partili herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" dedi. Sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaşan Altun daha sonra paylaşımı sildi.
SKANDAL PAYLAŞIM
Son olara CHP'li avukat Feyza Altun AK Parti'ye ve seçmenlerine nefret kustu.
Altun sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Altun, "AK Partili herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok." dedi.
"İKTİDAR KUTUPLAŞTIRIYOR DERSİN"
Ardından gelen tepkilere dayanamayan CHP'li isim paylaşımı sildi. Paylaşımını silen Altun'a gazeteci Adem Metan, "Soran olursa iktidar kutuplaştırıyor dersiniz" sözleriyle tepki gösterdi.
Altun'un paylaşımına ise sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o paylaşımlar...
Altun, "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyoru. Kötü bi duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime." ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Feyza Altun CHP Kadın Kollar Başkanlığına aday olmuştu.
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