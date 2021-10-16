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2023 seçimleri için flaş tahmin! Anket sonuçlarında birinci parti kim? 2023 seçimlerinde son durum

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Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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2023 seçimleri için flaş tahmin! Anket sonuçlarında birinci parti kim? 2023 seçimlerinde son durum

2023 seçimlerine bir yılı aşkın bir süre olsa da Türkiye'de seçim tartışmaları şimdiden başladı. Bu kapsamda siyasi isimlerde de seçimlere ilişkin düzenlenen anketler hakkında yorumlar gelmeye başladı. Peki anketlerde hangi parti önde? 2023 seçimleri anketlerinde hangi aday birinci? İşte detaylar...

Türkiye'de 2023 seçimlerine yönelik anket çalışmaları tüm hızıyla devem ederken siyasi isimlerde de çalışmalara yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 2023 ve 2024 yıllarında yapılacak seçimlere değindi.

ANKETLERDE BİRİNCİ PARTİ: AK PARTİ

Kamuoyu anketlerine değinen Kurtulmuş, "Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir ve bütün yaş gruplarında birinci partidir. Bu başarılarımızın arkasında siyasi tecrübelerimiz var. Bu başarının arkasında gerçekten fedakarca çalışmanın yeri var." diye konuştu.

2023'Ü KAZASIZ BELASIZ ATLATACAĞIZ

Şimdi önlerinde çok daha önemli bir sınav olduğuna değinen Kurtulmuş, "Gönle girmek zordur ama gönüllerden düşmemek çok çok daha zordur. Önümüzdeki 2023 ve 2024'ün bizim açımızdan siyasal ahlak bakımından belirleyici olan kısmı burasıdır. Gönüllerden düşmemektir. Bu fedakarlık ister, daha çok çalışmak ister, daha çok emek ister. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 2023'ü kazasız belasız atlatarak 2024'de aldığımız oyun daha fazlasını alarak yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecini de başarılı şekilde sürdürdüğünü, bu konuda herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını vurguladı.

ANKETLERDE SON DURUM NE?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İhsan Yavuz, Erkan Tan ile Sabah Ajansı'nda yaptığı açıklamalarda "Bugüne kadar bütün seçimlerin öncesinde aynı şeyi söylediler aynı şeyi söylüyorlar. Bugünkü gerçek durum Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle birlikte MHP ile AK Parti'nin toplam oyları yüzde 50'nin üstünde gözüküyor. Hiçbir ankette yüzde 50'nin altına düşmüş değildir. Manzara çok net ortada. Göreceğiz Allah nasip ederse. Çoğu gitti azı kaldı. Sandık geldiğinde hepimiz göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen "Vatandaşlara isim vermeden 'Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz' sorusu sorulduğunda yüzde 45 oranında Sayın Erdoğan'ın ismi ön plana çıktığını söylemişti.

Anketlerde son durum ne? ANKETLERDE SON DURUM NE?

KAPANMAZ BİR FARK OLUYOR

Şen, "Tam açık uçlu olarak soruyu sorduğumuzda oy oranı yüzde 38 çıkıyor ama o listenin altnda 50 isim var ve Erdoğan en yakın takipçisine 3-4 kat fark atıyor. Kapanmaz bir fark. İsim seçenekli sorulduğunda ise Sayın Erdoğan yüzde 50'nin altına düşmüyor, hatta bazı isimler var onlarla denk geldiğinde ise oy oranı yüzde 60'ları görüyor. Bugünden bakıldığında hiçbir şekilde seçim ikinci tura kalmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan’ın oyu yüzde 60... "BAŞKAN ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 60..."

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