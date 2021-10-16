2023 seçimleri için flaş tahmin! Anket sonuçlarında birinci parti kim? 2023 seçimlerinde son durum

2023'Ü KAZASIZ BELASIZ ATLATACAĞIZ

Şimdi önlerinde çok daha önemli bir sınav olduğuna değinen Kurtulmuş, "Gönle girmek zordur ama gönüllerden düşmemek çok çok daha zordur. Önümüzdeki 2023 ve 2024'ün bizim açımızdan siyasal ahlak bakımından belirleyici olan kısmı burasıdır. Gönüllerden düşmemektir. Bu fedakarlık ister, daha çok çalışmak ister, daha çok emek ister. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 2023'ü kazasız belasız atlatarak 2024'de aldığımız oyun daha fazlasını alarak yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecini de başarılı şekilde sürdürdüğünü, bu konuda herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını vurguladı.