16 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 4 PKK'lı teslim oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 4 PKK'lı teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 4 PKK’lı teslim oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 166'ya yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 166'ya yükseldiği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA