Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 4 PKK’lı teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 166'ya yükseldiği kaydedildi.