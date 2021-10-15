Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Darbe ve dikta dönemlerinde imam hatipler de hedefe özellikle o tahtaya konularak baskıya uğramıştır. CHP zihniyeti milletle hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür." dedi. Başkan Erdoğan, "Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplilerin fetret devrini biz sonlandırdık" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'na katıldı.
Konuşmasına, "Selam imam hatiplim selam senin ruhuna/ Selam imam hatiplim selam senin duyguna/ Selam tertemiz kalbe o körpe dimağlara/ Selam sizden yükselen güzel sadaya selam/ Kalbimize taht kurdun fethettin gönülleri/Fethin mübarek olsun Fatih'in yadigarı/ Dua dua çıkarken niyazın semalara/ Selam sana Fatih'im, selam imam hatiplim/ Selam sana Aişem, selam imam hatiplim/ Selam sana Fatımam, selam imam hatiplim" şiirini okuyarak başlayan Erdoğan, ülkenin dört bir yanındaki imam hatiplilere selam ve sevgilerini gönderdi.
Fatih'in emaneti aziz İstanbul'dan gönül coğrafyasının dört bir yanındaki kardeşlere ve dostlara, gözünü Türkiye'ye çeviren mazlum ve mağdurlara selamları ileten Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu münasebetiyle imam hatip nesliyle imam hatip davasına gönül veren dostlarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığını, İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği ÖNDER'i, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneğini sempozyuma öncülük ettikleri için tebrik eden Erdoğan, programa destek veren tüm kurumlara, üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.
Erdoğan, sempozyumun başarılı geçmesi, imam hatip camiası, ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yurt dışından gelen misafirlere ve hocalara da katkılarından dolayı şükranlarını sundu.
İmam hatip okullarının temelini atanlar başta olmak üzere tam 70 yıldır bu güzide eğitim kurumlarının gelişmesinde, sayılarının artmasında emeği olan imam hatip gönüllülerine teşekkür eden Erdoğan, okullarda görev yapmış olan ahirete irtihal eden iradeciler ve öğretmenler ile çocuklara fedakarca hizmet edenleri, gerektiğinde kendi çocuklarının rızkından keserek imam hatip nesline sahip çıkan tüm hayırseverleri rahmetle yad ettiğini söyledi.
CHP ZİHNİYETİ MİLLETLE HESAPLAŞMASINI HEP İMAM HATİPLER ÜZERİNDEN YÜRÜTMÜŞTÜR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 70 yaşında bir çınar olan imam hatiplerin aynı zamanda her adımı sabır, samimiyet ve azimle yürütülen kutlu bir mücadelenin sembolü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Esasen imam hatiplerin tarihi milletimizin hak, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesinin de tarihidir. Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. Milli iradenin üzerine düşen vesayet gölgesi kalktıkça imam hatiplerin de önü açılmış, kapısına vurulan zincirler kırılmıştır. Darbe ve dikta dönemlerinde ise milletimizin kendisi gibi imam hatipler de hedefe, özellikle o tahtaya konularak baskıya uğramıştır. CHP zihniyeti milletle milletin değerleriyle hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür. Ellerine geçirdikleri her fırsatı ya bu okulları tamamen kapatmak ya da imam hatiplerin kazanılmış haklarını gasbetmek için kullanmışlardır. Milletimiz çöldeki vaha misali bu okullara nasıl umutla sarılmışsa CHP zihniyeti de bu okulları daima bir tehdit olarak görmüştür. İmam hatiplerin ülkemizdeki 70 yıllık mazisine baktığımızda bu durumun sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz."
İMAM HATİPLİLERİN FETRET DEVRİNİ BİZ SONLANDIRDIK
12 Mart muhtırasında ortaokul kısımları kapatılarak, lise kırımları 4 yıla çıkarılmıştır. 1974'te ortaokul bölümü yeniden açılmış, okul sayısı 101'e çıkmıştır. İmam hatipler 28 Şubat döneminde vesayetçilerin yeniden hedefi olmuş, katsayı zulmü ile de imam hatiplilerin üniversite hayallerine set çekilmiştir. Kendi evlatlarım da dahil imam hatipliler üniversite hayallerini ya ertelemek ya da yurtdışında gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplilerin fetret devrini biz sonlandırdık. İmam hatip mezunuyum ama hiçbir zaman imam hatipçi olmadım. Bizim için tüm okullar emirlerinde olduğumuz okullardır. Hepsine elimizden gelen tüm destekleri de veriyoruz.
Derdimiz şu, bu ülkede eğer bugün ifademle bir dindar nesil yetiştirelim gayreti varsa bu hocalarımızın emekleriyledir. Bundan çok rahatsız olanlar yok mu? Var. Tam aksini savunanlar var. Varsın olsun, biz işimize bakacağız. Dinsiz nesil olsun diyenler yok mu? Var. Ucube nesil olsun diyenler yok mu? Var. Onlar işine bakacak, biz de işimize bakacağız. Farkımız bu. Bunun olması lazım.
Bu hikaye, kılık kıyafeti sebebi ile üniversite kapılarında kalan gençlerimizin, katsayı zulmüne uğrayan öğrencilerimizin hikayesidir. Ücretini ödeyemediği için hastane morglarında cenazesi rehin alınan vatandaşlarımızın hikayesidir. Eline kına yakarak gönderdiği askerin yemin törenine alınmayan anaların hikayesidir. Bu hikaye azgın azınlığın kışkırtmalarına rağmen demokrasiden ayrılmayan sessiz çoğunluğun da hilkayesidir. Baskıya, zorbaya, siyasi şiddete maruz bırakıldık. Türkiye'nin iktidar partisini uyduruk gazete küpürleri üzerinden kapatmaya kalktılar. Taşeron haline getirdikleri eli kanlı yapıları üstümüze salarak Türkiye'yi kaosa sürüklemek istediler. Caminin içine ayyaşları doldurarak bira kutularını camilerimizin halılarının üzerine sere serpe göndererek Taksim'e gezicilerle yürümek suretiyle çılgınlıkların en alçakçasını yaptılar. 17/25 Aralık'ta meşru hükümeti devirmeye çalıştılar. Bu saldırıların tamamını püskürttük.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDA
28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyor. Öğrenci sayıları, göreve geldiğimizde 600 binden 64 binlere kadar düşen bu okullarımızda okuyan evlatlarımızın sayısı bugün 1 milyon 415 bine ulaştı. Her ne kadar birileri bu okullarımızı sürekli karalamaya çalışsalar da milletimizin ilgisine ket vuramıyorlar. İmam hatiplerin başarısı sayısı da günden güne yükseliyor. Bu okullar özgün eğitim modeliyle İslam alemine güzel bir örnek oluşturuyor. Bu CHP zihniyetinin imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduğundan bile haberleri yok. Kimya, fizik, edebiyatın okutulmadığını sanıyorlar. Veya haberleri var ama bilmemezlikten geliyorlar.Aralarında kendi torunumun da bulunduğu yaklaşık 3 bin evladımız hafızlığı tamamlayarak icazetlerini almıştır. Bu okulların bu derece sahiplenilmesinin nedeni imanlı, ahlaklı, çalışkan, idealist nesiller yetiştirmesidir. İmam hatip okullarından ülkesine gönülden bağlı kişiler çıkmıştır. Mehmet Selim Kiraz gibi hakkın yolunda can veren kahramanlar çıkmıştır. Kendi insanına kurşun sıkan hain çıkmamıştır. Aklını ve iradesini Pensilvanya'daki şarlatana kiraya verenlerin 28 Şubat'ta imam hatip okullarına düşmanlık yapmasının sebebi işte budur.
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