ABD-Çin rekabetinde yeni perde! Dünya nereye sürükleniyor?

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmelerin perde arkasında yaşananlar merak edilirken A Haber'e konuşan Askeri Stratejist Abdullah Ağar, "ABD kendi içine kapanma eğilimine girdi. Siber mücadeleyi bunun içerisine konumlandırmak gerekiyor. Şimdi siber bir taarruzla karşı karşıya kalıyor ama bu siber taarruza karşı kendi varlıklarını, kendi stratejik yığınağını koruyamıyor." dedi.

ÇİN KENDİ BÖLGESİNDE ABD TÜM KÜREDE ETKİNLİK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Ağar, "ABD'nin 800 milyar dolar seviyesinde bir savunma harcaması varken Çin'in bu 200 milyar dolara bile ulaşmış değil. Ancak Çin sadece kendi alanında etkin olmaya çalışırken ABD bütün küre üzerinde etkili olma gayreti olma hedefinde ve bu şu anda yetmiyor" ifadelerini kulandı.