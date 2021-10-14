İnstagram çöktü mü, mesaj neden gitmiyor? İnstagram DM çöktü mü? 14 Ekim akış yenilenemiyor hatası...
İnstagram çöktü mü, mesaj neden gitmiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulaması Instagram DM kutusunda yaşanan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar detayları merak ediyor. Instagram tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İnstagram çöktü mü, mesaj neden gitmiyor? İnstagram DM çöktü mü? 14 Ekim akış yenilenemiyor hatası...
İnstagram çöktü mü, mesaj neden gitmiyor? İnstagram DM çöktü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulaması Instagram'da son dönemde yaşanan sorunlar ara ara kendini gösteriyor. Akşam saatlerinde kullanıcılar Instagram çöktü mü, mesajlarım neden gitmiyor sorularına yanıt arıyor. İşte, İnstagram çöktü mü, mesaj neden gitmiyor? İnstagram DM çöktü mü? 14 Ekim akış yenilenemiyor hatası...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, MESAJ NEDEN GİTMİYOR?
Sosyal medya uygulaması Instagram kısa süre erişim sorunu yaşantı. Ancak sorunun kısa sürede çözüldüğü tahmin ediliyor. Instagram tarafından konuyla ilgili açıklama gelirse detaylar haberimizde yer alacak.
INSTAGRAM DM NEDİR?
DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.
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