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Turgut Reis evleri kura canlı izle: 14 Ekim Konya Meram Turgutreis evleri kura sonuçları sorgulama ekranı

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Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Turgut Reis evleri kura canlı izle: 14 Ekim Konya Meram Turgutreis evleri kura sonuçları sorgulama ekranı

Turgut Reis evleri kura çekilişi canlı nasıl izlenir? Konya Meram Belediyesi öncülüğünde yapılan Turgut Reis evleri için kesin kayıt kurası bugün saat 08.30'da başladı. Kura çekilişine katılmaya hak kazanan adaylar heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Kura çekilişi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldı. Konya Meram Turgut Reis evleri kura çekilişi canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

Turgut Reis evleri kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? Konya Meram Belediyesi öncülüğünde yapılmakta olan Turgut Reis evleri konut yapı kooperatifinin kesin kayıt kurası bugün gerçekleştiriliyor. Kura çekilişine katılan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Meram Belediyesi tarafından kura çekilişinin tüm detayları açıklandı. Peki, Turgut Reis evleri kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 14 Ekim Konya Meram Turgut Reis evleri kura çekilişi canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

TURGUT REİS EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Turgut Reis evleri kura çekimi 14 Ekim 2021 tarihinde saat 08:30 başladı. Kura çekilişi Meram Belediyesi'nin YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Haberimizin içerisinden kura çekilişini canlı izleyebilir ve kura sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

ÖN BAŞVURULAR 8 EKİM'DE TAMAMLANDI

Konya Meram Belediyesi öncülüğünde yapılmakta olan Turgutreis Evleri konut yapı kooperatifinin ön kayıt başvuruları 30 Eylül - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

TURGUT REİS EVLERİ HAKKINDA

Turgutreis evleri, Meram Belediyesi öncülüğünde,şehrin kalbinde, Konya'nın parlayan yıldızı Aymanas Mahallesi sınırları içerisinde, Ahmet Özcan ve Karaman caddelerine yakın, ayrıcalıklı bir lokasyonda, tam donanımlı, modern, ferah ve estetik yaşam alanları sunmak için yükseliyor.

Meram Belediyesi'nin çevreye ve ihtiyaçlarına duyarlı, doğaya saygılı çalışma prensipleri ışığında hayata geçirilen Turgutreis evleri, ince, zevkli ve modern mimarisiyle, avlu, sokak ve caddeleriyle, özlenen güvenli sosyal yaşamı tekrar hatırlatıyor. Turgutreis evleri hayatın her anını mutlulukla karşılamanız için sizlere huzur vadediyor. Hadi şehrin yeni simgesi Turgutreis evleri ile tanışın ve hayallerinize kavuşun.

HAK SAHİPLERİNE DAİRE TESLİMAT SÜRESİ HAKKINDA

Turgutreis Evleri Kooperatifi tüzel kişiliğe sahip yapı kooperatifi olarak kurulmuştur. Müteahhitlik firmaları gibi sabit fiyat ve ödeme planına göre taksitli daire satışı yapan bir tüzel kişilik olmayıp kooperatife üye olanların ödeyeceği peşinat ve aylık aidatlar ile konutlar yapılacaktır. Peyder pey tamamlanacak olan daireler kura çekilişi ile belirlenecek üyelere teslim edilecek ve dairesine oturan üyeler de diğer üyeler gibi aidat ödemeye devam edecektir. Sadece belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerde değil tüm yapı kooperatif sistemlerinde işleyiş bu şekildedir.

Kooperatif sistemlerinde aidat artışlarını genel kurullarda üyeler kendileri belirlemektedir. Bu genel kurullarda belirlenecek aidat artışları ve inşaat maliyetlerine göre dairelerin imalat ve teslimatları süreleri değişkenlik gösterecektir. Buna bağlı olarak da kooperatifin bitiş tarihi hakkında kesin bir süre vermek, tüm kooperatiflerde olduğu gibi Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nde de mümkün değildir.

Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi'nin kurulumuna öncülük eden Meram Belediyesi'nin inşaatların yapımı konusunda kooperatife her hangi bir finansal kaynak aktarımı söz konusu değildir. Kooperatif kendi üyelerinden toplayacağı aidatlar ile inşaatları tamamlayacaktır.

TOPLAM TİCARİ ALAN
1520 m2
TOPLAM KONUT
591
TOPLAM YEŞİL ALAN
11637 m2
KAPALI OTOPARK SAYISI
600 Araç
AÇIK OTOPARK SAYISI
58 Araç

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