Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 14 Eylül Perşembe vaka sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün kaç pozitif vaka tespit edildi? Kaç vatandaş hayatını kaybetti? İşte detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." dedi.
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