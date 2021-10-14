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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 14 Eylül Perşembe vaka sayıları

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Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 14 Eylül Perşembe vaka sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün kaç pozitif vaka tespit edildi? Kaç vatandaş hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." dedi.

SON 2 GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

13 EKİM

12 EKİM

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