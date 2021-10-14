Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 14 Eylül Perşembe vaka sayıları

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." dedi.