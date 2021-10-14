Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Mammadov, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mammadov'un beraberindeki eşi ve çocuklarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.