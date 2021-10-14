Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Taliban ile yapılan görüşmenin ardından flaş açıklamalar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban heyeti ile yapılan görüşmenin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin Taliban heyeti ile Batılılar gibi üst perdeden konuşmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, tavsiyelerde bulunduklarını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede göç yaşanmaması için çeşitli önlemlerin masaya yatırıldığını aktardı.

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