Merkez Bankası görevden kimler alındı? Merkez Bankası görevden alınanların isimleri neler? İşte yeni gelenler...
Merkez Bankası görevden kimler alındı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Son dakika haberinin ardından görevden alınan isimler merak ediliyor. İşte, Merkez Bankası görevden kimler alındı? Merkez Bankası görevden alınanların isimleri neler? İşte yeni gelenler...
Merkez Bankası görevden kimler alındı? Merkez Bankası görevden alınanların isimleri neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Görevden alınan isimler merak ediliyor. İşte, Merkez Bankası görevden kimler alındı? Merkez Bankası görevden alınanların isimleri neler? İşte yeni gelenler...
MERKEZ BANKASI GÖREVDEN KİMLER ALINDI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.
TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.
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