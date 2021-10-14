Hamit Kocabey kimdir? HSK’dan istifa eden Hamit Kocabey kaç yaşında, biyografisi nasıl?

Milliyetçi Hareket Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonun, Türk Enerji Sendikasının, Türk Diyanet Vakıf Sendikasının, Türk Ulaşım Sendikasının danışmanlığı ve avukatlığını yaptı. Ayrıca birçok şirket ve kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yaptı.

16 Mayıs 2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçildi.