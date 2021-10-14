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Hamit Kocabey kimdir? HSK’dan istifa eden Hamit Kocabey kaç yaşında, biyografisi nasıl?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Hamit Kocabey kimdir? HSK’dan istifa eden Hamit Kocabey kaç yaşında, biyografisi nasıl?

Hamit Kocabey kimdir, kaç yaşında? HSK’dan istifa eden Hamit Kocabey biyografisi! İki dönemdir HSK üyeliğine seçilen Hamit Kocabey’in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Hamit Kocabey; 2017 yılında TBMM’de yapılan seçimlerde HSK üyeliğine seçilmişti.

Hamit Kocabey kimdir, kaç yaşında? Hamit Kocabey biyografisi nasıl? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Kocabey; ilk defa 2017 yılında HSK üyeliğine seçilmişti. Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve seçildikten sonra görevinden istifa etti.

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığa başladı.

Milliyetçi Hareket Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonun, Türk Enerji Sendikasının, Türk Diyanet Vakıf Sendikasının, Türk Ulaşım Sendikasının danışmanlığı ve avukatlığını yaptı. Ayrıca birçok şirket ve kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yaptı.

16 Mayıs 2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçildi.

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