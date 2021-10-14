Fethi Sekin’in şehit edildiği saldırı hakkında flaş itiraf! Mühimmat İzmir’e nasıl geldi?

İzmir'de polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği belirlenip, yakalanan ve önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderilen Suriye uyruklu, PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso'nun ifadesinde, saldırıda kullanılan mühimmatların tatlı kutularında İzmir'e getirildiği ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK'lı teröristlerce gerçekleştirilen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı Suriyeli PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso, polis ekiplerince yakalandı.