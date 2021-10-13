Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara’nın başkent olma yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın, Kurtuluş Savaşından Cumhuriyet'e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yaptığını belirterek, "İstiklal Savaşımızda tarihi bir karargah görevi üstlenen, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet'e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent olmasının yıl dönümünü kutluyorum. Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" ifadelerini kullandı.



Ankara'nın kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:



"Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan başkent Ankara'nın, kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunması büyük önem arz etmektedir. Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN