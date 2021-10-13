Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik uyarı
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Dün yatışı yapılan hastalara ait bilgileri inceledim, aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi.
"AŞISIZ GENÇLERİN HASTALAR İÇİNDEKİ ORANI ARTTI"
"Günaydın. Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim." diyen Koca'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı."