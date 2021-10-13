Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi.

"AŞISIZ GENÇLERİN HASTALAR İÇİNDEKİ ORANI ARTTI"

"Günaydın. Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim." diyen Koca'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı."