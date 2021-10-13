AK Partili Özlem Zengin'e hakaret davasında flaş gelişme! Alçak sözler için istenen ceza belli oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan ağır ifadelerle saldıran avukat Mert Yaşar hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Yaşar’ın 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mert Yaşar ise “Eylemlerimde pişmanlık göstereceğim bir durum yok” dedi. Hakim, son savunmasını hazırlaması için Yaşar’a süre verdi. Sosyal medya üzerinden Özlem Zengin'e hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulunan avukat Mert Yaşar, tepkiler üzerine paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yapmıştı.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Mert Yaşar, daha önce ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istediyse de bu erteleme talebinden vazgeçtiğini bildirdi. Pişmanlık göstereceği bir durum olmadığını söyleyen Yaşar, "Eylemlerimde Özlem Zengin'i metalaştırmak söz konusu değildir. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
SAVCININ MÜTALAASI
Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise Yaşar'ın Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçlarından 2 yıl 4 aydan, 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcının mütalaasında, Mert Yaşar'ın sosyal medyada paylaştığı ifadelerin eleştiri ve kaba söz kapsamını aştığı, bu sözleriyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin başı olan Cumhurbaşkanı ile Özlem Zengin'e karşı hakaret suçunu işlediği kaydedildi.
Hakim, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı erteledi.
PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar'ın Twitter'da hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin soruşturmanın müştekisi olduğu belirtiliyor. İddianamede, Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
Avukat Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulunmuştu. Zengin'i FETÖ'ye ilişkin açıklamaları nedeniyle hedef alan Yaşar'ın paylaşımı tepkilere neden olmuştu. Yaşar, daha sonra paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları için kritik gün! Yükseliş sürecek mi? 13 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı alın fiyatı!
- gsb.gov.tr: GSB mülakat tarihleri açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlikçi alımı sözlü sınav ne zaman?
- EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde
- Son dakika: Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? 2021 asıl ve yedek talihliler nereden öğrenilir?
- AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavları online mı, yüz yüze mi?
- ÖSYM takvimi: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak?
- İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçnda yapılacak?
- VW Caddy detayı! Yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? 2021 Ford Tourneo Connect özellikleri neler?
- Magnum çekilişi canlı izleme yolları: 2021 Magnum Porsche çekilişi nereden yayınlanacak? Youtube ve TV'de olacak mı?
- Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta? 13 Ekim Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak?
- Şampiyonluk adayları arasındaydı! 12 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Burcu elendi mi?