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AK Partili Özlem Zengin'e hakaret davasında flaş gelişme! Alçak sözler için istenen ceza belli oldu

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.10.2021
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AK Partili Özlem Zengin’e hakaret davasında flaş gelişme! Alçak sözler için istenen ceza belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan ağır ifadelerle saldıran avukat Mert Yaşar hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Yaşar’ın 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mert Yaşar ise “Eylemlerimde pişmanlık göstereceğim bir durum yok” dedi. Hakim, son savunmasını hazırlaması için Yaşar’a süre verdi. Sosyal medya üzerinden Özlem Zengin'e hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulunan avukat Mert Yaşar, tepkiler üzerine paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yapmıştı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Mert Yaşar, daha önce ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istediyse de bu erteleme talebinden vazgeçtiğini bildirdi. Pişmanlık göstereceği bir durum olmadığını söyleyen Yaşar, "Eylemlerimde Özlem Zengin'i metalaştırmak söz konusu değildir. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SAVCININ MÜTALAASI
Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise Yaşar'ın Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçlarından 2 yıl 4 aydan, 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcının mütalaasında, Mert Yaşar'ın sosyal medyada paylaştığı ifadelerin eleştiri ve kaba söz kapsamını aştığı, bu sözleriyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin başı olan Cumhurbaşkanı ile Özlem Zengin'e karşı hakaret suçunu işlediği kaydedildi.

Hakim, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı erteledi.

PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar'ın Twitter'da hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin soruşturmanın müştekisi olduğu belirtiliyor. İddianamede, Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



Avukat Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulunmuştu. Zengin'i FETÖ'ye ilişkin açıklamaları nedeniyle hedef alan Yaşar'ın paylaşımı tepkilere neden olmuştu. Yaşar, daha sonra paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yapmıştı.

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