AK Partili Özlem Zengin’e hakaret davasında flaş gelişme! Alçak sözler için istenen ceza belli oldu

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar'ın Twitter'da hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin soruşturmanın müştekisi olduğu belirtiliyor. İddianamede, Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep ediliyor.





Avukat Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulunmuştu. Zengin'i FETÖ'ye ilişkin açıklamaları nedeniyle hedef alan Yaşar'ın paylaşımı tepkilere neden olmuştu. Yaşar, daha sonra paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yapmıştı.