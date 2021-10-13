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Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli kabul

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Giriş Tarihi: 13.10.2021
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Başkan Erdoğan’dan Ankara’da önemli kabul

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Çankaya Köşkü'nde Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Çankaya Köşkü'nde Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi'yi kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulıundu.

Çankaya Köşkü'ndeki kabul, 45 dakika sürdü.

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