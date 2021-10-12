29 Ekim tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil yapılacak? Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren iradenin bizlere kıymetli bir armağanı olan ve Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu özel günün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle kaç gün tatil yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 29 Ekim tatili ne zaman başlıyor? 29 Ekim'de kaç gün tatil yapılacak? Okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? İşte haberin detayları...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim'in resmi tatil olmasıyla kaç gün tatil yapılacağı araştırılmaya başlandı. Haberin devamından 29 Ekim tarihi ve tatil günleri hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

29 EKİM'DE OKULLAR VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için 29 Ekim Cuma günü okullar, kamu kuruluşları, bankalar ve eczaneler tatil olacak.