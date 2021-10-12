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29 Ekim tatili ne zaman başlıyor? 29 Ekim'de kaç gün tatil yapılacak? Okullar ve iş yerleri tatil olacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021
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29 Ekim tatili ne zaman başlıyor? 29 Ekim’de kaç gün tatil yapılacak? Okullar ve iş yerleri tatil olacak mı?

29 Ekim tatili ne zaman başlıyor? Aziz Türk milletimiz, tarih boyunca adaleti, asaleti ve cesaretiyle dünyanın dört bir yanında iz bırakmıştır. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygıyla anılacak. 29 Ekim'in bu sene cuma gününe denk gelmesi nedeniyle kaç gün tatil yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 29 Ekim tatili ne zaman başlıyor? 29 Ekim'de kaç gün tatil yapılacak? Okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? İşte cevaplar...

29 Ekim tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil yapılacak? Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren iradenin bizlere kıymetli bir armağanı olan ve Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu özel günün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle kaç gün tatil yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 29 Ekim tatili ne zaman başlıyor? 29 Ekim'de kaç gün tatil yapılacak? Okullar ve iş yerleri tatil olacak mı? İşte haberin detayları...

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim'in resmi tatil olmasıyla kaç gün tatil yapılacağı araştırılmaya başlandı. Haberin devamından 29 Ekim tarihi ve tatil günleri hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

29 EKİM'DE OKULLAR VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için 29 Ekim Cuma günü okullar, kamu kuruluşları, bankalar ve eczaneler tatil olacak.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA KAÇ GÜN TATİL YAPILACAK?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, "1,5 gün resmi tatil" olacak. Ancak bazı iş yerleri, 28 Ekim Perşembe günü ile birlikte 29 Ekim Cuma gününde tercihen çalışma düşünmeyip, 28 Ekim Perşembe günü saat 13:00'e kadar olan yarım günlük ve 29 Ekim Cuma günü tam günlük çalışma süresini yıllık ücretli izin olarak değerlendiriyor. Bu süreler hafta sonu ile birleştiğinde 4 günlük izin yapma imkanı doğuyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.

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