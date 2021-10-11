Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor? Yeşil Kalkınma Devrimi neyi kapsıyor? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Milyonlarca vatandaş toplantıdan çıkacak kararları yakından takip ediyor. Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de düzenlendi. Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından çıkacak kararlar bekleniyor. İşte, Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor?

YEŞİL KALKINMA NEDİR?

Son zamanlarda dünya çapında görülen ekonomik kriz, iklim değişikliği, ekonomik ve çevresel sorunlar, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya çıkardı.