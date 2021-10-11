Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor? Yeşil Kalkınma Devrimi neyi kapsıyor?
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor? Milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni kararları bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlar, koronavirüsle mücadele, yüz yüze eğitim ve dış politika gibi birçok önemli konu bulunuyor. Açıklamanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor? Yeşil Kalkınma Devrimi neyi kapsıyor?
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor? Yeşil Kalkınma Devrimi neyi kapsıyor? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Milyonlarca vatandaş toplantıdan çıkacak kararları yakından takip ediyor. Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de düzenlendi. Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından çıkacak kararlar bekleniyor. İşte, Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor?
YEŞİL KALKINMA NEDİR?
Son zamanlarda dünya çapında görülen ekonomik kriz, iklim değişikliği, ekonomik ve çevresel sorunlar, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya çıkardı.
UNEP, OECD gibi uluslararası örgütler "yeşil ekonomi" ya da "yeşil büyüme" kavramlarını çevresel iyileştirmelere katkı saplayan bir anlayış olarak tanımlıyor.
Bu anlayış ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanırken gelir artışı, ekonomik gelişme, istihdam ve fakirliğin azaltılmasının sağlanması da amaçlanıyor.
Avrupa Birliği ise yeşil ekonominin sürdürülebilir üretim tüketim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı ile yeni iş imkânlarının yaratılmasının insanların refahını artırdığını ifade ediyor. Genel olarak yeşil ekonomi kavramının neyi kapsadığı tam olarak belirlenmedi.
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- Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, ne anlama geliyor? Yeşil Kalkınma Devrimi neyi kapsıyor?
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