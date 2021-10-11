750 bin engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Engelli öğretmen 750 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli mi? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi....

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Milyonlarca vatandaş toplantıdan çıkacak kararları yakından takip ediyor. Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de düzenlendi. Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından çıkacak kararlar bekleniyor. İşte, 750 bin engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 750 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli mi?

750 BİN ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen adaylarının merakla beklediği müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan,"3 Aralık Engelliler Günü'nde engelli öğretmenlerin atamaları yapılacak." dedi.