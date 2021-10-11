Hangi bakanlıkların isimleri değişti? Yeni bakanlık isimleri ne oldu? İşte yeni bakanlık isimleri...

Hangi bakanlıkların isimleri değişti? Yeni bakanlık isimleri ne oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Milyonlarca vatandaş toplantıdan çıkacak kararları yakından takip ediyor. Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de düzenlendi. Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından çıkacak kararlar bekleniyor.

HANGİ BAKANLIKLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİ?

Başkan Erdoğan, "Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın adını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adını aldı. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç idaresini Göç İdaresi Başkanlığına yükseltiyoruz." açıklamalarında bulundu.