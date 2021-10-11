Teröristlerin Gaziantep'e yaptığı alçak saldırıya cevap gecikmedi!
Mehmetçik, Suriye'den teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik düzenlenen havanlı saldırıya cevap verdi. Bölgye 3 mühimmat düştüğü açıklanırken ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.
"Karkamış ilçesinde 11.10.2021 tarihi saat 03.30 sıralarında patlama sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğü tespit edilmiş; birinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan park alanında patladığı, ikinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladığı, üçüncü mühimmatın ise, Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edilmiş ve yerel unsurlarca muhafaza altına alınmıştır. Patlama gerçekleşen bölgelerin çevresinde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu, ölü veya yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tahkikatta mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD bölgesinden atılmış olabileceği değerlendirilmekte olup, olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir."
VALİLİKTEN SICAK AÇIKLAMA
Gaziantep Valiliği, Suriye tarafından teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıya anında cevap verildiğini açıkladı.
Detaylar gelecek...
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