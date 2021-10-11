11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu!

Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu!

Son dakika haberi... İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre saat 08.35 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor. İşine yetişmek isteyen vatandaşlar ile okula giden öğrenciler toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik ağır ilerliyor. Kozyatağı'ndan Avrasya Tüneli istikametine trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde Altunizade'de trafik yoğunlaşırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık'ta yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Ambarlı mevkisinde başlayan trafik, Avcılar çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülürken, TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir - Firuzköy mevki arasında trafik durma noktasına geldi.

Yenibosna, Şirinevler, İncirli ve Merter'de etkili olan trafik, zaman zaman açılsa da Haliç'e kadar etkili oluyor.

Öte yandan, İBB verilerine göre saat 08.35 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA