Kabine Toplantısı bugün var mı? 11 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları neler olacak?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? En son 27 Eylül'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın bu hafta yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Fahiş fiyat artışları ve koronavirüs salgınıyla mücadelenin görüşüleceği Kabine Toplantısı ile ilgili açıklama geldi. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kritik Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı? 11 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları neler olacak? İşte cevaplar...
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler, yerli aşı çalışmaları ve fahiş fiyat artışının görüşüleceği kritik toplantının tarihi belli oldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı? 11 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları neler olacak? İşte merak edilenler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 11 Ekim Pazartesi saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Kritik toplantısını ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Toplantının sona ermesi ile birlikte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını ahaber.com.tr'den anlık olarak takip edebilirsiniz.
KABİNE KARARLARI NELER OLACAK?
Kabine Toplantısının ana gündeminde koronavirüsle mücadelede son gelişmeler, yerli aşı çalışmaları ile market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat artışı ile ilgili çalışmaları kabineye sunması bekleniyor.
"ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz."
YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?
Kabine Toplantısı'nda okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu da görüşülecek. Eylül ayından bu yana geçen eğitim süreci değerlendirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapatılıp kapatılmayacağına yönelik sorulara şu sözlerle yanıt verdi:
"Biz, okulların ne kadar önemli olduğunu Kovid-19 salgını sürecinde öğrendik. Gençlerimizin, çocuklarımızın psikolojik gelişimleri, sosyal gelişimleri, duygusal gelişimleri, ortak hareket edebilme kabiliyetleri, kültür, sanat ve sporla ilgili, bireysel gelişimleriyle ilgili çok sayıda katkıyı sunan ortamlardı okullar. Biz, bu nedenle okulların açık olmasını bir milli güvenlik meselesi olarak ifade ettik.
Gelinen noktada da sıkıntısız şekilde süreç devam ediyor. İnşallah aynı kararlılıkla aşı, PCR testleri, maske, temizlik kurallarına dikkat ederek sonuna kadar okulları açık tutma kararlılığımızın arkasında kalmaya devam edeceğiz. Bu süreçteki en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranıdır.
Artık birinci doz aşı oranından bahsetmiyorum. Türkiye'de öğretmenlerimizin 2 doz aşı olma oranı bugün itibarıyla yüzde 85'tir. Bir de aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanan ve antikor oluşturan yüzde 5'lik öğretmen dilimini dikkate aldığımızda yaklaşık yüzde 90 öğretmenimiz artık aşılıdır. Emin olun öğretmenlerimizin bu aşı oranı, Kıta Avrupası'nda örnek aldığımız çoğu ülkenin çok çok üzerindedir."
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