Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler, yerli aşı çalışmaları ve fahiş fiyat artışının görüşüleceği kritik toplantının tarihi belli oldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı? 11 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları neler olacak? İşte merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 11 Ekim Pazartesi saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Kritik toplantısını ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Toplantının sona ermesi ile birlikte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını ahaber.com.tr'den anlık olarak takip edebilirsiniz.