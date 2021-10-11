Türkiye’nin gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde! Gündem fahiş fiyatlarla mücadele ve koronavirüs salgınındaki son durum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan kritik kabine toplantısında vaka sayıları, aşı çalışmaları, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu gibi önemli konular masaya yatırılacak. Toplantıda fahiş fiyatlarla mücadele konusunda atılacak adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.