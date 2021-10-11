Metin Cihan’ın kim olduğu ortaya çıktı! Kardeşi PKK’lı kendisi Gezi provokatörü ve kaçak bir TKP’li

Türkiye, yıllardır hedef ülke olarak istihbarat (espiyonaj) faaliyetlerinin muhatabı konumunda. Bu kapsamda rakip ve düşman istihbarat örgütleri parayla veya ideolojik olarak devşirdiği kişileri ülkemize karşı bilgi toplama ve elde etmelerini önleme veya elde edilecek bilgiyi manipule etme faaliyetleri için kullanıyor. Başkan Erdoğan'ın geniş toplumsal desteğini önlemek için vatandaşları etkilemek için yoğun bir şekilde kara propaganda yürütülüyor. Sosyal medyada da Metin Cihan hesabını kullanan kişinin gerçek kimliği deşifre oldu.

1979'da Tunceli'de doğan Cihan Yücel, Metin Cihan isimli @metcihan rumuzlu Twitter hesabını yönetiyor. Türkiye Komünist Partisi faaliyetleri, sosyal medya hesabı üzerinden devlet büyüklerine hakaret paylaşımlarında bulunan Yücel'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu öğrenildi