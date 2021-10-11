13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Metin Cihan'ın kim olduğu ortaya çıktı! Kardeşi PKK'lı kendisi Gezi provokatörü ve kaçak bir TKP'li

Metin Cihan'ın kim olduğu ortaya çıktı! Kardeşi PKK'lı kendisi Gezi provokatörü ve kaçak bir TKP'li

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2021 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
ABONE OL
Metin Cihan’ın kim olduğu ortaya çıktı! Kardeşi PKK’lı kendisi Gezi provokatörü ve kaçak bir TKP’li

Gezi olaylarının mimarlarından Metin Cihan rumuzlu sosyal medya kullanıcısının gerçekleri ortaya çıktı. Asıl adı Cihan Yücel olan şüphelinin birçok suçtan işlem gördüğü öğrenildi. Birçok kez Başkan Erdoğan'a, devlet görevlilerine ve görev başındaki polise hakaretler eden Cihan Yücel'in Türkiye Komünist Partisi faaliyetlerinde yer aldığı belirtildi. Kız kardeşi Fadime Kıllı'nın PKK'lı bir terörist olduğu belirtilen Yücel'in 1992'den 2019'a kadar 18 kez yurt dışı çıkış-girişi yaptığı belirtildi.

Türkiye, yıllardır hedef ülke olarak istihbarat (espiyonaj) faaliyetlerinin muhatabı konumunda. Bu kapsamda rakip ve düşman istihbarat örgütleri parayla veya ideolojik olarak devşirdiği kişileri ülkemize karşı bilgi toplama ve elde etmelerini önleme veya elde edilecek bilgiyi manipule etme faaliyetleri için kullanıyor. Başkan Erdoğan'ın geniş toplumsal desteğini önlemek için vatandaşları etkilemek için yoğun bir şekilde kara propaganda yürütülüyor. Sosyal medyada da Metin Cihan hesabını kullanan kişinin gerçek kimliği deşifre oldu.

1979'da Tunceli'de doğan Cihan Yücel, Metin Cihan isimli @metcihan rumuzlu Twitter hesabını yönetiyor. Türkiye Komünist Partisi faaliyetleri, sosyal medya hesabı üzerinden devlet büyüklerine hakaret paylaşımlarında bulunan Yücel'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu öğrenildi

TERÖRİST ABLASI FATMA KILLI PKK'NIN SÖZDE TUNCELİ SORUMLUSU
Ayrıca Yücel'in Nazimiye doğumlu ablası Fadime Kıllı'nın, PKK/KCK terör örgütü Tunceli'deki kırsalda faaliyet yürüttüğü ve terör örgütünün sözde kadınlar sorumlusu olduğu iddia edildi. Terörist Kıllı'nın 2010 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanından yurtdışı çıkıp Almanya'ya gittiği belirtildi.

YABANCI DEVLETLER ADINA ETKİ AJANLIĞI MI YAPIYOR?
Cihan Yücel'in sabıkası hayli kabarık çıktı. Hakkındaki iddialara göre Cihan Yücel, 1996 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Teknik Programlar bölümünden, 2006 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde eğitime başladı. 2007'de "Seçim Kanununa Muhalefet" suçundan Şüpheli konumunda işlem gördü. 2011'de "Açıktan Hırsızlık-Güveni Kötüye Kullanma" suçundan şüpheli olan Yücel hakkında işlem yapıldı.

AYNI ZAMANDA TKP TUNCELİ YÖNETİCİSİ
Türkiye Komünist Partisi mensubu olan Yücel'in, 2013 yılında Tunceli İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği, TKP faaliyetleri kapsamında etkinliklere katıldığı öğrenildi.

GEZİ OLAYLARININ BÜYÜTÜLMESİNDE ROL ALDI
Yine ayın sene Gezi Kalkışmasını provoke eden sosyal medya hesaplarını açan grubun içinde olduğu, sosyal hesap paylaşım bloklarında yer almasının sağladığı ve İstanbul'da düzenlenen eylemlere aktif olarak katıldı.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA İŞLEM YAPILDI
2015'te "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevi Yaptırmamak için Direnmek" suçlarından hakkında işlem yapıldı. 1 oğlu olan Yücel, 2017'de İstanbul'da yer alan Contentus Dil Hizmetleri Limited Şirketinde çalıştı. 2018'de "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işledi. 2015 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla yürüyüşe katıldı.

Hakkında yapılan inceleme sonrasında Cihan Yücel'in 2013 yılında Gezi olaylarını provoke eden sosyal medya hesaplarını açan grubun içinde olduğu belirtildi. Yücel'in ayrıca İstanbul'da düzenlenen eylemlere aktif olarak katıldığı da ortaya çıktı.

İKİ YIL ÖNCE YURT DIŞINA KAÇTI
Yine gelen bilgilere göre, Cihan Yücel'in 1992-2019 arasında toplam 18 adet yurtdışı çıkışgiriş kaydı bulunuyor. Temmuz 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanından Odessa (Ukrayna) Havalimanına giden Yücel, o zamandan beri yurtdışında firari olarak casusluk faaliyetlerine devam ediyor.

FETÖ'CÜLERLE BERABER ÇALIŞTI
2018'de FETÖ'nün kapatılan medya organı olan Samanyolu Televizyonu'nun eski sunucularından olan Ahmet Bozkuş ve TİP'li Barış Atay ile birlikte Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşanan Rabia Naz'ın ölümü üzerinden yanlış ve çarpıtılmış bilgiler paylaşarak algı operasyonuna girişti.

FETÖ SİTESİNİ RT'LİYOR
Gezici, TKP'li Cihan Yücel, FETÖ'cü KronosHaber'in ülkemize yönelik algı operasyonu içeren paylaşımlarını retweet ediyor.

DEVLETE "MAFYA" DEDİ
Tetikçi Yücel, 11 Eylül 2019 tarihinde yurt dışına firar ettiğini duyurmuştu. Yücel, "Şu an yurt dışındayım. Zor zamanlar geçiriyorum. Karşımda devlet değil mafya varmış gibi gibi hissediyorum, devlet yine neyse ama mafyadan korkuyorum" iddiasında bulundu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA