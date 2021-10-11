Son dakika: AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti | İsmet Uçma kimdir?
Son dakika haberine göre; AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. Uçma, bir süredir İstanbul'da yoğun bakımda tedavi görüyordu. Uçma'nın cenaze programı da netleşti. A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsmet Uçma'yı bu sözlerle anlattı.
Uçma'nın cenazesi, yarın İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'ndeki öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "İsmet ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin menzilini mübarek eylesin. Makamını yüce eylesin. Sadece bir İstanbul milletvekili değildi bir ağabeydi büyüktü. Sınırları zorlayan her zaman düşüncenin düşündüğünü eyleme dökmenin gayreti içerisinde olan. Kendinden küçüklere ağabeylik yapan bir öncü işaret taşlarımızdan bir tanesiydi." dedi.
İSMET UÇMA KİMDİR?
1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.
Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.
AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.
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