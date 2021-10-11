Son dakika: Fatih Erbakan’dan İmamoğlu, Babacan ve Davutoğlu’na sert sözler





DAVUTOĞLU VE BABACAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Daha sonra yeni parti kuran genel başkanları da eleştiren Fatih Erbakan, "Millet İttifakı'nın bloğunun içerisine yeni yeni eklelenen yeni kurulmuş 2 tane muhalif parti var. Bir tanesinin genel başkanı, bu ülkede yıllarca ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptığı sürede Türkiye'de devlete yıllık ortalama faiz ödemesine 36,5 milyar dolar. Çok eleştirdikleri Eski Bakan Berat Albayrak, onun döneminde yıllık ortalama faiz ödemesi 17 milyar dolar. Eleştirip duruyordunuz. 'Her şey bizim dönemimizde çok iyi' diyordunuz. Hayır, öyle değil. Sizin yarınız kadar faiz ödemiş. Siz onun 2 katı faiz ödemişsiniz. Yine bu yeni kurulan partinin başkanı ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı koltuğuna otururken, özel sektörün ve devletin toplam borcu 129 milyar dolar. Bakanlık koltuğundan ayrıldığı gün özel sektör ve devletin borcu 400 milyar dolara çıkmış. Bu ülkeyi asıl borca sen batırmışsın. Hazinenin resmi rakamlarıyla söylüyorum" ifadelerini kullandı.